許淑華走訪6校同意投資千餘萬改善設備

▲縣長許淑華走訪南投市學校，與漳和國小薩克斯風樂隊合照。



（圖：南投縣府提供）

關心教育發展，南投縣長許淑華日昨下午勘查南投市六所國中小，並同意動支一千六百四十三餘萬元整建操場、改善活動中心、更新資訊教室設備等，希望經由教育建設，讓孩子專心學習，並感謝老師為教育努力付出心力。

許縣長由教育處長王淑玲陪同，分別前往嘉和國小、漳和國小、漳興國小、營盤國小、營北國中及中興國中進行訪視，除聽取校園建設需求，嘉和國小扯鈴隊、漳和國小口琴隊及薩克斯風樂隊用學習成果，歡迎許縣長。包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、張秀枝、張婉慈、學校家長會長、里長及地方人士也到場關心。

嘉和國小校長陳秀玲反映，該校操場紅土跑道使用已十五年，紅土跟著歲月流失，影響學生上課，加上周邊設施需整建，估計需經費四百九十四萬餘元；許縣長表示，嘉和國小操場排水溝清理需搬開溝蓋，維護不易，學校也主張重鋪紅土跑道，讓孩子有更好的運動環境，學校扯鈴隊參與活動，辦得非常得好，縣府看到學校的用心，願意支持校園整修。

隨後，許縣長走訪漳和國小。該校校長張鈴采表示，許縣長入主縣府以來，已經三次到該校，感謝許縣長關心學校建設。張鈴采反映，希望利用生態教學園區闢建停車場，並改善通往運動場的動線，讓學生有更安全學習環境，許縣長欣然同意，將動支三百三十一餘萬元整理。

漳興國小活動中心地板使用超過三十年，摩擦力不足，容易產生危險，建議整建，校長陳良輔盼改成PU材質，提供學生、社大學生?及社區民更安全的活動空間，經費約需三百一十四萬元；許縣長看過現場表示，漳興國小活動中心使用度非常高，不但是孩子活動空間，也是社區大學及數位推動辦公室據點，縣府完全支持學校改善計劃。

隨後，許縣長前往營盤國小了解教學環境，校長江吉田簡報表示，發展數位學習是未來趨勢，學校希望充實資訊教室設備，經費需一百三十四萬元，好讓營盤國小資訊教室成為學生學習科技新知的地方，同時方便教師辦理各項研習。許縣長看了資訊教室，發現教室霉味，可能影響師生健康表示關切，希望趕緊更新設備，讓學校資訊教學更上層樓。

許縣長隨後前往營北國中，了解該校活動中心設備更新需求，該校校長黃美玲表示，活動中心不但是學習場所，相關單位也常利用學校舉辦活動，由於現有投影設備不敷需求，學校希望採購雷射投影機，汰換E化講桌等設備，估計需經費一百三十八萬餘元。