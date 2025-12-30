許淑華追問「為什麼你一回來就軍演」？ 蔣萬安僅回一句

政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，返台隔日就碰上中國「正義使命－2025」圍台軍演。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，返台隔日就碰上中國「正義使命－2025」圍台軍演，引起議論。昨（30）日下午，蔣萬安前往台北市議會致謝議員支持市府總預算時，民進黨議員許淑華三度追問「為什麼你一回來就開始軍演？」蔣萬安最後僅回應一句就離開。

台北上海雙城論壇28日落幕，蔣萬安會中表示，期盼未來談及台灣海峽時，「想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」，他當天往返中國與台灣，中國29日隨即宣布圍台軍演，逼近台灣周邊海空域，30日進行實彈射擊。

許淑華30日見到蔣萬安時，笑臉相迎，仍開口詢問他，「請問是台北市的市長嗎？那你可以說明一下，你一回來軍演就來了？」蔣萬安僅微笑不回應。

蔣萬安在分送議員橘子並合照時，許淑華向蔣萬安說「你還沒有回答我」，旁人忍不住笑了；蔣萬安仍沒回應。合照結束後，許淑華三度追問「我們預算會支持，你要回應為什麼軍艦要擾台，不要不講話就離開嘛！」蔣萬安僅笑著回「謝謝」後轉身離去，未回頭說明，現場畫面也被拍下。



