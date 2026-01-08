許淑華頒獎表揚投消民力團體

一月十九日將至，縣府為歡慶「一一九消防節」，八日上午在南投市南島婚宴會館舉辦「歡慶一一九消防節暨民力團體表揚典禮」。縣長許淑華頒獎，感謝消防弟兄以及義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體等民力團體平日辛勞及無私奉獻精神。

許縣長表示，南投縣幅員遼闊，各類志工長期協助消防勤務，在平時工作之餘用心投入消防支援工作，付出值得肯定，此次表揚年資標計分為五、十、十五、二十至四十五年，其代表的意義卻是消防民力團體長期奉獻的表徵與傳承，感謝所有辛苦的消防弟兄以及協勤人員。

此次頒獎，全國楷模計六人（鳳凰獎包含消防一人、義消一人、鳳凰志工隊一人；全國志工菁英包含防火宣導隊二人、災害防救志工一人）、縣內楷模計十人（含消防二人、義消二人及防火宣導及鳳凰志工各三人），除表揚年度績優人員以外，年資標表揚計有義消一百六十七人、鳳凰志工九十九人及防火宣導二○八人，合計共四百七十四人接受頒發年資標獎牌。