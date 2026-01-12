許淑華首談對手溫世政！最後一句話藏玄機：希望他不要被帶壞

南投縣長許淑華施政滿意度居高不下，今年力拚連任聲勢看漲。民進黨則推出非典型參選人，徵召擁有25年牙醫資歷的政治素人温世政參戰。對此，許淑華今（12）日首度公開表達對這位對手的看法，強調歡迎競爭並期待一場清新選戰。另外，民進黨今日召開選對會，建請提名溫世政參選南投縣長。

南投縣長許淑華。（圖／南投縣政府）

上週六，温世政在民進黨秘書長徐國勇陪同下，無預警前往竹山紫南宮展開一系列拜訪行程。許淑華對温世政參選表示歡迎，並表示「樂見北漂青年回鄉服務」。她也期待聽到温世政提出更多政見，認為不論在哪個基層，都希望為南投做出更好貢獻，期待來一場君子之爭。

廣告 廣告

民進黨擬提名牙醫師溫世政參選南投縣長。（圖／報系資料照）

温世政對許淑華執政表現表示肯定，同時針對南投建設與未來願景，提出「顧老、顧少、顧腹肚」三箭，希望讓南投在醫療、就業與經濟方面更進步。許淑華坦言，期待從温世政的醫療專業中，聽到對醫療資源相對貧乏縣市的具體想法與理念，並表示「未來若有機會彼此切磋,好的我們願意學習，這三年努力的成績也提供他參考」。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／民進黨YT）

面對温世政積極跑行程、拋出改革政見等一系列動作，許淑華表示期待。她直言每次選舉到後期，往往流於藍綠攻防的口水戰，許多縣民反而聽不到實質政見。若能以南投縣未來發展為主軸，樂見彼此提出看法，讓縣民做出選擇，認為「打一場清新的選戰，對民進黨在南投而言是好事」。最後她不忘笑說「希望他不要被帶壞」。

民進黨今日召開選對會，會中達成共識，將建請中執會提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。

延伸閱讀

卓榮泰要選台北市長？吳思瑤一句話回應傳聞：他還不夠忙嗎

綠高雄市長初選4強對決 謝寒冰預言最終結局：柯志恩得全力以赴

傳賴清德點名卓榮泰選台北市長 蔣萬安回應：專注市政