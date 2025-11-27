即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨台北市議員許淑華點名，身兼氣候變遷對策委員會副召集人的和碩董事長童子賢，可以披綠袍參選台北市長。對此，民進黨台北市長擬參選人吳宜農今（27）日回應，不應把重點放在「要推誰」，而是應聚焦為台北市「做什麼」。





許淑華認為，台北市長的人選可以考慮邀請企業家，像是童子賢這種非典型的政治人物。對此，吳怡農指出，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，「我們根本沒有辦法交換意見」。

他強調，這樣的情形導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、「看不見我們對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持」。





原文出處：快新聞／許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了

