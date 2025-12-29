許淑華：中共不是狠狠打臉蔣萬安，就是蔣萬安已經變成統戰的宣傳工具！

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安28日出席上海雙城論壇開幕式說：台海是繁榮與和平。結果今（29）天一早，中共解放軍預告將圍台軍演。民進黨台北市議員許淑華說，中共不是狠狠打臉蔣萬安，就是蔣萬安已經變成統戰的宣傳工具。

許淑華說，中共不是狠狠打臉蔣萬安，就是蔣萬安已經變成統戰的宣傳工具。（圖／翻攝自許淑華臉書）

許淑華質疑，蔣萬安市長你是中共的統戰傳聲筒嗎？她指出，根據媒體報導，解放軍今天宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習。範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力

廣告 廣告

許淑華說，要再次提醒蔣萬安，台灣從來不是主動挑釁與武力威脅的一方。台灣人愛好和平，我們從來不主動挑釁，更不希望發生戰爭。從頭到尾都是中共用武力威脅，單方面破壞台海和平。而今天身為首都市長的蔣萬安，是搞不清楚狀況？還是隨著敵人唱和？這樣的市長有辦法守護人民嗎？

許淑華也表示，再者，從這次中共的動作來看，現在雙城論壇已經完全失去功能，一點必要也沒有。甚至還讓台北整個城市蒙受羞辱。身為民主國家，我們應該跟理念相符的國家交朋友，進行交流。再次呼籲雙城論壇應該從明年起，改為國際論壇，讓台北與世界民主夥伴站在一起。台北是國際城市，我們應該放眼世界，跟世界交朋友，才能讓世界看見台灣！

蔣萬安今上午接受媒體聯訪時表示：「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以譴責。」他強調，他的立場非常堅定而一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制以民為本，所以他也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

更多三立新聞網報導

雙城結束就軍演！綠翻選前「不擾台」承諾批蔣萬安：為何共機又擾台？

越來越不在乎中華民國！童子瑋：元旦升旗時，國民黨要怎麼面對國旗？

中國圍台軍演！海巡署立即偵獲4艘海警船：全力捍衛國家主權

中國今起圍台軍演！賴士葆問「頻頻演習得到什麼」： 台灣人民都不喜歡

