許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了

許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。

邱澤、許瑋甯大婚。（圖／小娛樂）

邱澤、許瑋甯大婚。（圖／小娛樂）

拍攝時，許瑋甯跟邱澤還被要求比愛心，許瑋甯大方地比出半個愛心，邱澤則比出手指愛心問，「能不能這樣就好？」顯得相當害羞，不過對於現場所有要求，兩人都盡力完成，兩人的手也始終十指緊扣牽著，許瑋甯表示，「今天的重點我會希望把時間花在逐桌敬酒上，謝謝每一位賓客。」

廣告 廣告

邱澤、許瑋甯大婚。（圖／小娛樂）

除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席，大咖雲集，堪稱半個演藝圈都到場祝賀。據悉，婚禮賓客的邀請名單中，包括：陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88。