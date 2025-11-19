許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒

許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。

邱澤、許瑋甯婚紗照，以及婚宴日期曝光（圖／夏朵創意行銷）

許瑋甯產下一子後火速復出，於九月就現身舞台劇《那一年，我們下凡》記者會。她透露兒子是個巨蟹寶寶，孕期胖的12公斤，幾乎都長在寶寶身上，不過距離產前身材還差一點點。許瑋甯笑說，老公邱澤變得夢幻許多，會一直想為孩子營造夢幻世界的氛圍，「我認識的他比較務實理性，好險生的是兒子！」

眾人好奇追問，兒子是否有小名？許瑋甯表示很單純的就叫「寶寶」，直言：「長大以後，也只有我，只有媽媽會叫他寶寶了。」產後復出，她表示累積一年的表演能量，在《那一年，我們下凡》是釋放、也是種學習：「除了我生寶寶，表演工作坊也生了一個寶寶，很特別。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導