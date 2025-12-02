許瑋甯、邱澤婚禮太甜 《當男人戀愛時》重登Netflix排行榜「根本紀錄片」

因合作電影《當男人戀愛時》而擦出愛火的許瑋甯與邱澤，上週五（28日）舉辦的世紀婚宴在網路上持續發燒。這場「甜度破表」的婚禮不僅讓賓客感動，更成功將他們的定情作《當男人戀愛時》的熱度拉回高峰，電影重回Netflix熱門排行榜。

許瑋甯與邱澤於2021年四月電影上映後傳出戀情，並在同年底閃電登記結婚，今年八月迎來了寶貝兒子Ian。

在婚禮當晚，這對新人再度讓賓客沉浸在電影的浪漫氛圍中。兩人重現了電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，許瑋甯在現場熱舞，邱澤更是還原了電影情節，深情獻唱情歌。現場曝光的比愛心、獻吻等超甜畫面，讓這部定情作再度引發話題。

受到婚宴熱潮的推動，《當男人戀愛時》在婚禮後的這兩天，迅速衝回Netflix熱門電影排行榜，並在第二名至第四名之間徘徊。

不少網友幽默表示，看完婚禮的浪漫互動後，忍不住又跑回去重溫電影。更有粉絲笑稱，許瑋甯和邱澤的真實愛情故事，已成功將這部電影變成了他們的「愛情紀錄片」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導