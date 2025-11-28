許瑋甯、邱澤婚禮是小鬼冥誕 意義深刻：他應該有來

黃鴻升（小鬼）2020年猝逝，從高中時就是華岡藝校好友的許瑋甯，當年得知噩耗時，在靈堂守了三天。她後來受訪時坦言，那段時間腦袋一片空白，從沒經歷這麼親近的人離開，真的親身經歷以後，才終於知道，心痛的感覺是可以如此強烈。

11月28日是小鬼黃鴻升的冥誕，許瑋甯認為，這對她來說是一個緣份、天意：「當時我們在喬婚禮場地，剛好就是這個時間有空，一個冥冥之中的安排，他應該也有來參與。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

