許瑋甯、邱澤婚禮賓客名單曝光！ 半個演藝圈都來了

許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，座上賓自然星光熠熠。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席，大咖雲集，堪稱半個演藝圈都到場祝賀。

邱澤、許瑋甯婚紗照（圖／夏朵創意行銷）

據悉，婚禮賓客的邀請名單中，包括：陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88。

許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照中，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。

許瑋甯產下一子後火速復出，於九月就現身舞台劇《那一年，我們下凡》記者會。她透露兒子是個巨蟹寶寶，孕期胖的12公斤，幾乎都長在寶寶身上，不過距離產前身材還差一點點。

許瑋甯笑說，老公邱澤變得夢幻許多，會一直想為孩子營造夢幻世界的氛圍，「我認識的他比較務實理性，好險生的是兒子！」眾人好奇追問，兒子是否有小名？許瑋甯表示很單純的就叫「寶寶」，直言：「長大以後，也只有我，只有媽媽會叫他寶寶了。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導