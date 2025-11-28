許瑋甯、邱澤登記結婚「連證件都忘記帶」 證婚人藍心湄包鉅額紅包

邱澤、許瑋甯28日舉辦世紀婚禮，登記時的證婚人藍心湄稍早到場，興奮地表示感動，「他們兩個是前世情人、天生一對，個性也很像。」並透露自己包了六萬六的紅包。

藍心湄算是邱澤與許瑋甯媒人（圖／小娛樂）

昔日邱澤對於是否要追求許瑋甯有些猶豫不絕，是在藍心湄的鼓勵之下才行動。藍心湄回憶，有天邱澤打過來，神秘兮兮地表示要帶她去一個地方，但不用特別盛裝打扮，「那你還要來接我？」邱澤這才說是要去戶政事務所，「那我就大概知道了！」

藍心湄前一晚做好萬全準備，害怕漏帶證件，沒想到到了戶政事務所，反而是許瑋甯、邱澤東缺西缺，「只有我帶最齊！」但登記人員笑說沒關係，可以簽名蓋手印就好：「大家都知道你們是誰，跑不掉的！」

廣告 廣告

邱澤與許瑋甯婚禮賓客，王陽明、蔡詩芸（圖／小娛樂）

王陽明與蔡詩芸一同到場，王陽明笑說，婚姻就是有起有落，多溝通、包容、體諒，「希望他們可以一輩子開心健康。」稍早也有收到邱澤的私訊，拜託幫忙擋酒，「我一定會在他身邊。」但強調代打者很多，應該不會讓自己喝醉。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導