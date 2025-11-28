許瑋甯世紀婚禮！ 邱澤悄悄在耳邊29字浪漫告白
許瑋甯、邱澤28日晚間在文華東方舉辦婚禮，約邀請430位賓客，婚禮風格走簡約純白風。結婚4年，如今終於迎來婚宴，邱澤坦言內心覺得夢幻無比，剛剛走出來接受媒體採訪時，還特別在許瑋甯耳邊說了一段話，深情令人動容。
邱澤回憶，陪著許瑋甯去試婚紗時，當簾幕打開的那瞬間，兩個人不是熱淚盈眶，而是笑出聲來，「很像某個偶像劇橋段出現的場景。」許瑋甯也笑說：「感覺下一秒就會有鏡頭出現，但這也是我們兩個的默契。」
對於婚宴，兩位新人都不怎麼緊張，反倒是伴郎伴娘有些焦慮。邱澤被問到，會不會擔心妻子許瑋甯喝太多？他哭笑不得地說，「我才要擔心我喝多！」今天的洞房花燭夜，會和妻小一起度過，「我先撐過不要喝太多的酒！」
婚宴上，許瑋甯和邱澤將會交換誓詞，許瑋甯直言，寫誓詞時，不斷回憶一路走來的幸福點滴，內心相當開心，「謝謝有他，他是我很大的陪伴。」也透露剛剛在走來接受媒體採訪的路上，邱澤有跟她說了一段話，「你要不要自己說？」
邱澤坦言，今天一直以為準備的過程中，會有些空檔可以休息，但一睜開眼，兩人都各自忙到連中餐都沒吃，「剛剛走出來的路上，我說，當我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有她，我就會覺得一切好很多。」許瑋甯則俏皮地回應：「哇～這是你的誓詞嗎？」
