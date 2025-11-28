許瑋甯今婚宴巧遇「小鬼42歲生日」 曝命運安排：代表他有來參與
邱澤、許瑋甯今（28日）在臺北文華東方酒店舉辦婚宴，約430名親友齊聚獻上祝賀，巧合的是，今天也是許瑋甯已故摯友黃鴻升（小鬼）的42歲冥誕，許瑋甯稍早受訪感性表示一切都是命運安排：「對我來講是一個緣分跟天意吧，所以我很開心，如果是今天的話，那代表他有來參與。」
許瑋甯和小鬼交情非常深厚，兩人不僅是華岡藝校同班同學，且從高中起就是好友，感情好到像一家人。如今許瑋甯迎來人生大事，生命中的摯友卻無緣參與，她透露當初在找婚禮場地時，剛好就是今天才有空檔，讓她覺得冥冥之中一切都有最好的安排。
邱澤、許瑋甯為今晚婚宴準備多時，希望賓客能玩得開心，而現場布置也延續兩人一貫的氣質路線，以「簡單、優雅」為主調。邱澤受訪時一臉幸福地說：「因為前面很長一段時間，彼此都有工作、時間一直錯開，半年前才開始把時間空下來，然後規劃這件事情，今天真的讓它實現了！」雙方的家長也都很期待這一天。
