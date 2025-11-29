許瑋甯兒子首曝光！5個月 Ian「迷你邱澤」美人尖複製貼上

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤、許瑋甯登記結婚近4年、育有一子Ian，昨(28日)於在台北文華東方補辦婚宴，邀請約430位親友，現場星光熠熠。最吸睛的亮點之一，就是他們5個月大的兒子Ian也「小小現身」，而且還穿得跟老爸邱澤一樣，一出場直接融化全場。

許瑋甯在婚宴前透露，Ian 的穿搭幾乎是「迷你邱澤」，不只打了小小蝴蝶結，造型細節都對得超用心。婚宴後，圈內好友陸續曬出現場照片，意外讓 Ian 的萌樣首度曝光。

湯志偉在社群分享一家三口的合照，只見邱澤抱著兒子滿臉父愛，Ian 戴著墨鏡、正式穿搭卻仍擋不住可愛爆棚的臉蛋。從髮流就能看出，他完美遺傳到爸爸的招牌美人尖，小小年紀就氣質滿分，讓網友直呼：「基因太強大！」

