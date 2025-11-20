許瑋甯公開被求婚過程！甜曝愛上邱澤關鍵點：是我的隊友

許瑋甯、邱澤下周五將辦婚宴。（夏朵創意行銷提供、許瑋甯IG）

明星夫妻檔許瑋甯、邱澤將在下周五（11月28日）辦婚禮，宴客前夕，許瑋甯接受王偉忠專訪，難得分享被求婚的經過，也甜讚邱澤是個很有責任感的人，兩人私下很有話聊。

許瑋甯最近作客王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了》，聊到欣賞的異性類型，她表示喜歡比自己懂更多的男生，而邱澤正好符合這個條件，「他偶爾也是滿哲學的。」

另外，喜歡聊天也是許瑋甯看中的特質，不過邱澤在螢光幕前的形象寡言、沉默，王偉忠不禁問：「我看他就話很少。」對此，許瑋甯解釋邱澤在家裡面較開朗、話癆，私底下滿能聊的，且兩人的頻率很合拍，從戀愛、結婚到生子都能談天說地，話題源源不絕，「我們不講則已，一講驚人。」

談及求婚，許瑋甯笑說邱澤當時很直接，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪，說了些話。

被問到會不會覺得很沒儀式感？許瑋甯表示不會，「我覺得是不是有時候有一些職業傷害？如果真的有儀式感的話，你會覺得好像有鏡頭在拍。」所以，對許瑋甯而言，儀式感出現在日常生活中即可，對於很盛大的求婚場合，她反而沒有憧憬。

至於喜歡邱澤的時間點，許瑋甯說是拍完電影《當男人戀愛時》後，雙方才開始來電。被問到何時從喜歡昇華到愛？許瑋甯表示：「就是責任跟你覺得他是你的隊友。」她回憶，當時家裡有親人往生，邱澤默默陪伴，讓許瑋甯看出他身上有「可以一直走下去的特質」。

許瑋甯今年8月宣布生下兒子Ian，和邱澤喜當新手父母。許瑋甯坦言，邱澤當爸爸後變得很溫柔，眼睛隨時充滿星星，跟孩子互動時「愛是滿出來的」，謹慎、自律的特質幾乎消失的無影無蹤。

