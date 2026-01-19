許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛

許瑋甯揹Goyard

Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，則讓 Goyard 後背包意外成為焦點。隨著精品後背包悄悄回歸時尚主場，兼具實用性與風格辨識度的款式，正好成為現代旅人與都會族群的首選。

許瑋甯機場穿搭揹 Goyard 後背包

許瑋甯近日現身機場，以灰色上衣搭配黑色大衣，整體造型簡約俐落，而肩上那顆灰白色 Goyard 後背包立刻成為視覺亮點。相較她過往常見的香奈兒包款，這次又揹上Goyard 後背包當作登機包包，也讓人感受到她私服風格中更偏向實用、輕鬆的一面。後背包不僅解放雙手，搭配極簡穿搭反而更能凸顯品牌標誌性的手繪塗層帆布質感，低調卻不失存在感，也難怪成為她少見卻亮眼的精品選擇。

Goyard Saint Léger Backpack

圖片來源：Goyard

許瑋甯同款後背包為 Goyard Saint Léger Backpack，設計靈感來自品牌經典的 Steamer 手提袋，輪廓更為現代俐落，卻依舊保有 Goyard 一貫的旅行精神。Steamer 手提袋最初是郵輪旅客用來區分乾淨與髒衣物的實用設計，而 Saint Léger 則延伸這個概念，打造出輕巧卻容量充足的後背包款。內外皆設有收納口袋，背面配置按扣細節，讓整體結構更穩定，無論是日常通勤還是長途移動，都能兼顧機能與風格。

Goyard 後背包亮點，旅行必備！

圖片來源：Goyard

Saint Léger 後背包最加分的亮點之一，就是可完全折疊收納的設計，放進行李箱幾乎不佔空間，對於經常旅行的人來說相當實用。可拆卸的肩帶設計，也讓包款能在後背包與其他背法之間自由切換，依照不同場合靈活使用。

圖片來源：小紅書

這種「收納友善＋多用途」的特性，正是 Goyard 包款能在保值榜單上長年佔有一席之地的原因之一，不只好看，更真正融入生活。

韓國紅這款Goyard Alpin Mini 後背包

圖片來源：Goyard

除了 Saint Léger，近年在韓國人氣迅速竄升的還有 Goyard Alpin Mini 後背包。這款包以法國阿爾卑斯山為靈感，將旅行與探索精神融入設計之中，外型在休閒與優雅之間取得完美平衡。Alpin Mini 配有可調節肩帶與登山扣作為固定釦件，既有機能感也保留精品質感；肩帶可拆卸，能轉換為手提包使用，滿足多場景需求。

圖片來源：Goyard

作為 Alpin MM 的迷你版本，它在尺寸上更輕巧，卻依舊完整呈現 Goyard 獨有的美學語言，成為時髦旅人與都會族群的新寵。

封面圖片來源：小紅書＠草莓苦苦圈。、@高小丫

