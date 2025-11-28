許瑋甯冥冥之中選小鬼冥誕出嫁 「代表他有來參加」

許瑋甯穿Nicole & Felicia婚紗出嫁。夏朵創意行銷提供



許瑋甯、邱澤今晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，今也是她高中同學小鬼（黃鴻升）冥誕，她感性表示：「我覺得它對我來講是一個緣分跟天意，因為我們當時其實在敲場地的時候剛好這個時間點有，我覺得它就是一個冥冥之中的安排，所以我很開心，如果是今天的話，那代表他有來參加。」

在過往的作品中，2人結過無數次婚，對於自己真正的婚禮，邱澤爆料：「第1次我們在試婚紗的時候，我就坐在沙發上面……。」許瑋甯急著接話：「我剛好穿好禮服，拉開那個簾幕的那一瞬間，我們2個都笑場了。」邱澤說：「就是很像以前演過的偶像劇的某一個橋段。」她接著說：「感覺接下來打開的一瞬間都會有鏡頭（拉近），我們2個笑了，這也是我們2個的默契。」

被問在這個特別的日子裡，一睜眼對彼此說的話是什麼？邱澤苦笑：「真的眼睛一張開就是忙一整天，我本來想說中間會有一點點小空檔，從起來梳化、拍照到招呼伴郎伴娘、家人，我們中飯也沒有吃，有些心裡話待會在台上可以告訴她。」

許瑋甯（左）、邱澤今舉辦婚宴。夏朵創意行銷提供

而許瑋甯則感性對老公說：「很謝謝有他，這段時間來，他是我蠻大的陪伴跟支柱。」還要他還原剛剛對自己講的話，邱澤分享：「我剛剛從裡面走出來的路上，因為一整天的腦子都在處理很多事情，我就跟她說，當我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有妳。」許瑋甯還問：「這是你的誓詞嗎？」

是否為寫婚禮誓詞寫到哭？許瑋甯坦言：「我覺得誓詞很需要，因為在想誓詞的時候，同時也會不斷的回憶我們這一路走來的幸福點，它不斷幫助我想起這件事情，有時候我們一忙的時候可能就會忽略了，可是誓詞會幫我提醒，想著想著就會很幸福、很開心。」

被問是否已計畫好蜜月旅行，許瑋甯坦言：「這個我們也在思考中，因為很多人建議婚禮完就要蜜月，也有些人說也不一定，但我們婚禮完之後就有各自的工作需要投入，我門之前有很多旅行，我覺得不一定侷限於蜜月，之後可能再安排吧！」並表示會帶兒子Ian同行，邱澤附和：「因為我們現在都會捨不得離開他。」講到兒子一臉幸福的許瑋甯則透露Ian今天有特別打扮，「跟爸爸現在的類似，有小啾啾」。

