許瑋甯升格人母不忘metime！楊祐寧曝新年願望 想帶孩子挑戰野營

隨著2026年農曆新年即將到來，運動鞋品牌 New Balance以馬年為靈感，邀請楊祐寧與許瑋甯分別演繹鞋復古潮流鞋款2010與薄底時尚鞋款204L。去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡。楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙，做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

許瑋甯去年升格為人母。（圖／New Balance提供）

許瑋甯2025年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧，因此，如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。許瑋甯透露，散步是她重新整理自己的方式，「穿上204L，就像是一個好運小儀式，讓我在忙碌生活中重新找回節奏，用輕盈卻踏實的步伐，從容走進屬於自己的好運時刻。」

楊祐寧談到2026年的新年願望。（圖／New Balance提供）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第4度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸。一直是運動熱愛者的他，談到2026年的新年願望，「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」





