許瑋甯升格公司老闆 楊祐寧喜當三寶爸「累積雙倍快樂」

許瑋甯、楊祐寧最近共同為品牌進行拍攝，去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙：「做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。」

許瑋甯去年升格老闆（圖／New Balance）

許瑋甯連續兩年，分別以《她和她的她》、《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集影后，2025年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧。因此，如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。

廣告 廣告

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘影帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸。一直是運動熱愛者的他，談到2026 年的「好事成雙」新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

楊祐寧成為三寶爸（圖／New Balance）

兩人此次拍攝，傳達舒適、設計感的意念，楊祐寧以率性之姿展現穩健踏實的生活步調，許瑋甯以自在節奏在多重角色間轉換，在新的一年持續前進，好運隨行每一步。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導