許瑋甯反覆發高燒失聲！戴兩層口罩不敢抱兒子只能「腳貼臉」

許瑋甯因為流感發燒，戴口罩與朱德剛、宋少卿等人排戲。（陳俊吉攝）

表演工作坊40周年大戲《那一年，我們下凡》將於26日首演，藝術總監兼導演賴聲川9日率許瑋甯、朱德剛、宋少卿、梁正群等主演出席彩排記者會。才剛與邱澤辦完世紀婚禮的許瑋甯戴口罩現身，原來她已感冒近1個月，近日甚至病情加劇反覆高燒，醫生研判是A型流感併腸胃型感冒，她說，因為怕傳染給兒子Ian，回家都不敢抱他，母子最近的距離就是讓兒子的腳貼著她的臉。

許瑋甯表示，她前陣子就有一點感冒症狀，靠著補充維他命都滿OK，沒有真的發燒，但這3天開始發燒，前晚還燒到約39度，醫生說是A流，後來又轉成腸胃型，變得更不舒服，會肌肉酸痛。前一天排練時已經沒聲音，今天排練、受訪就靠腎上腺素才能講出話。

廣告 廣告

許瑋甯因為流感發燒，戴口罩與朱德剛、宋少卿等人排戲。（陳俊吉攝）

許瑋甯因為流感發燒，仍敬業參與表演工作坊40周年大戲《那一年，我們下凡》排練。（陳俊吉攝）

她說，這兩天回到家後都是戴兩層口罩，尤其朋友的小孩才因腸病毒導致熱痙攣昏迷住進加護病房，讓她更神經緊繃，因為不知道小朋友會接觸到什麼細菌病毒，所以要小心防範，最近兒子就是交給老公邱澤和家人照顧，但兒子都會等到她回家才願意睡覺，如果陪玩時間不夠久，她一離開房門兒子也會開始哭，「他看到我就會伸手要抱抱，但我這3天發燒都無法抱他、不能太靠近，也不敢用手接觸，怕他摸到我後又吃手手，所以就把他的腳放在我的臉上，不然沒法抱他又聽到他哭，會很心疼」。

雖然生病還要忙排戲，回到家又要陪孩子，但許瑋甯說，「對他是最不累的！只是現在無法抱他、不能太靠近，這是比較難受的部分」，她希望自己趕快好起來，因為也很怕把病毒帶到排練場，不過還有寶寶要照顧、要餵母乳，醫生開給她的藥不會開太重，所以也無法立刻好。

許瑋甯因為流感發燒，仍敬業參與表演工作坊40周年大戲《那一年，我們下凡》排練。（陳俊吉攝）

Ian在爸媽婚禮當天萌翻許多賓客，許瑋甯笑說，寶寶當天表現很淡定、非常給面子，原本當然也擔心，但還好「表現非常好」。至於陳美鳳等好友催生第二胎，她笑說，「他們看到小朋友都覺得幸福開心，沒到催，目前就是順其自然，有當然很好，如果小朋友有個伴的話。但要先把《下凡》搞定」。

她說，賴聲川老師前一兩周都還叫他們不要背劇本，說都還會再改，「我超挫！因為有時不是改一、兩句，是整個概念都會改掉，我又是需要長期準備、需要熟練才能再長出其他東西的人，不過現在對自己已滿有信心，昨晚臨時收到今天要從排演1到4場改成1、2、5場，今天也還OK」。

賴聲川表示，會選擇許瑋甯、梁正群合作都是緣分，他一直都有注意許瑋甯，有的緣分開始了就是會持續，很希望還有很多次機會合作，「不要一次性的就好！有的影視界的朋友想要感受一下舞台劇，感受完就走了，有的感受完就變成劇場人，希望她也變成劇場人」，許瑋甯則回說：「表演不分形式、地點。」

更多中時新聞網報導

NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪

觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型

NBA》詹皇末節接管戰局 湖人擊潰七六人