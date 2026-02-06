許瑋甯哽咽憶「家人相繼離世」！談楊丞琳尷尬回11字

許瑋甯出書分享生命旅程。（圖／台北國際書展）





許瑋甯今（6）日出席《寫進時間的故事》台北國際書展新書發表會，紀錄下10年以來的心路歷程，外公與阿姨相繼離世，她哽咽喊話10年前的自己：「想告訴自己，關於愛的人，再多做一點，讓對方知道你真的在乎！」坦言很少會後悔，對事情向來堅持要做到最好最滿。

許瑋甯表示，一開始只是寫下準備角色、理解人物的過程，寫到一半開始加入日常生活的思緒和感受，養成寫日記的習慣同時回望成長軌跡，誠實面對自己的情緒陰影，直視低潮情緒理解自己：「當人靠近內心的黑洞，反而更容易找到出口。」透過第三人稱書寫，分享經驗。

廣告 廣告

許瑋甯個性很念舊，就連學生時代的紙條都留到現在，被問到紙條有沒有楊丞琳的內容？她略帶尷尬笑說：「私底下再聊，不要成為標題。」書中沒有提及老公邱澤，聊到兒子成長過程她滿臉幸福：「每一次站起來都會轉頭看我，我會說『好棒喔』，他就很開心。」透露兒子很黏她，爸爸則是負責陪玩。

關於年後工作計劃，許瑋甯自今年開始身兼經紀人，接下來會幫助旗下3名女藝人接工作、設計宣傳照，無條件給予支持，成為新人們衝刺時最有力的後盾，男藝人簽約相關還在洽談中；她不會稱自己為「老闆」，坦言要學習的地方還很多。



【更多東森娛樂報導】

●曾被邱澤放話追求中！張鈞甯認「沒收到喜帖」尷尬發聲

●林心如50歲生日趴重返《華燈初上》！霍建華寵妻1舉動甜炸

●陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

