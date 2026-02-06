許瑋甯哽咽談往事「被問楊丞琳閨密情」 頓3秒尷尬回應了

許瑋甯被問楊丞琳，高EQ回應。（圖／報系資料照）

藝人許瑋甯推出首部隨筆集《寫進時間的故事》，書中收錄多年來的私密日記與人生片段，記錄她在不同階段的成長心境。6日她現身台北國際書展舉辦新書簽書會，面對讀者與媒體分享創作歷程，她談到有保存和好友們上課傳的紙條，被問到裡面是否有楊丞琳，對此，許瑋甯展現高EQ回應。

活動中被問及「如果能對10年前的自己說一句話，最想說什麼？」許瑋甯一度語塞、眼眶泛紅。她坦言，這些年外公與阿姨相繼離世，對家庭造成難以抹平的傷口，「這對我們家來說是很大的傷口，到現在好像都還沒有癒合。」向來給人冷靜形象的她，罕見在公開場合展現脆弱一面。

許瑋甯表示，自己一直是個不喜歡後悔、凡事全力以赴的人，但面對親情，仍會在夜深人靜時反思是否做得不夠。她哽咽提到，若能回到十年前，最想告訴自己「關於愛的人，再多做一點」，並坦言即使當時自認已付出許多，仍會擔心給予的愛是否符合家人真正的需要。

儘管回顧過往充滿感傷，話題轉到現在的家庭生活時，許瑋甯立刻露出溫柔笑容。她分享寶貝兒子Ian近期已能扶著物品站立，站起來後還會回頭望向她，像是在等待鼓勵，讓她直呼可愛。她也透露，平日會帶孩子到公園活動，甚至讓孩子赤腳踩草地，感受自然。

談到老公邱澤是否為育兒神隊友，許瑋甯笑說，邱澤對兒子總是不吝給予稱讚與情緒支持。當媒體追問邱澤是否也會誇獎她時，她機智回應：「一定要的吧！」

新書中也收錄了她學生時期的日記內容。許瑋甯笑說，當年因母親會偷看日記，只好另寫一本「假日記」應付家人，但編造故事太累，沒多久就作罷。她自認念舊，連學生時代與同學傳的紙條都還留著。

被問及這些紙條中，是否包含昔日好友、同為「華岡五人幫」成員的楊丞琳所寫內容時，許瑋甯短暫停頓後回應：「這個問題私底下聊，不要成為標題。」以高EQ方式化解敏感的提問。

