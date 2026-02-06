許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」

許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」

許瑋甯出新書《寫進時間的故事》（圖／小娛樂）

許瑋甯一直有寫日記的習慣，每本都好好保存，重新回顧她才發現，不開心的事情永遠就是那幾樣，在意的事情也一直反覆出現。小時候，她的日記常被媽媽和奶奶輪流偷看，甚至曾被媽媽直接攤開放在桌上，她曾為此開一本「給家人看的日記」，但因為還得花心力編假故事，寫沒幾天就放棄。

和家人之間沒有太多秘密，許瑋甯笑說，喜歡的對象都會讓媽媽知道，如今自己也成為媽媽，她提到兒子滿臉溫柔，表示兒子已經會扶著東西站起來。雖然兒子有自己的遊戲區，但她仍希望他多接觸不同環境，因此每天都會帶他去公園散步，到安全的地方像沙坑時，就會脫鞋讓他感受。目前陪睡時兒子比較黏她，白天則由爸爸負責陪玩。

許瑋甯出新書《寫進時間的故事》，分享十年來心路歷程，忍不住哽咽（圖／小娛樂）

不過，書裡面並沒有寫到老公邱澤，被問到那昔日好友楊丞琳呢？許瑋甯略帶尷尬，笑說：「私底下再聊，不要變成標題。」

今年正式斜槓擔任經紀人的許瑋甯表示，年後將有新的動向，將協助新人接洽戲劇工作、設計宣傳照，透露合作對象是熟面孔，也期許自己與旗下藝人能保持良好溝通，希望在他們勇往直前時，能成為無條件支持的後盾，目前旗下已有三位女藝人，男藝人仍在洽談中。

