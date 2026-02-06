許瑋甯回憶10年前哽咽 認了念舊「被問楊丞琳」鬆口這樣說

【緯來新聞網】許瑋甯推出首部隨筆作品《寫進時間的故事》，今（6日）她出席新書發表會，透露隨著年紀增長，身邊留下的都是真正懂得珍惜的人。念舊的她，不只日記都有保留下來，就連學生時期的紙條也都留著。不過被問到好友楊丞琳，她則是略顯尷尬，以一句話簡單回應。

許瑋甯出席新書發表會，表示隨著年紀增長，身邊留下的都是真正懂得珍惜的人。（圖／攝影組）

書中收錄許多過往日記，並談到成長、家庭與人生轉變。許瑋甯表示，從小學時期就養成寫日記的習慣，每本都有好好保存，笑說家人甚至輪流「偷看」她的日記，媽媽甚至還會直接告訴她「我看過了」，讓她哭笑不得。不過她每次回顧日記才發現，在意的永遠都是那幾件事情，一而再再而三地反覆出現，「不開心的事情永遠那幾樣。在意的事情一直會發生。」念舊的她，不只日記，包括學生時期的紙條，她也都好好保存。被問到紙條中，有沒有好友楊丞琳，她略顯尷尬，笑說：「私底下再聊，不要變成標題。」



她在書中集結十年來的心情紀錄，被問到想跟過去的自己說什麼，她忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛的人，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。我比較少後悔，一定要做到最好最滿，把頭撞破，才會知道事情如何。」至於寶貝兒子Ian，她則表示兒子最近已經會扶著東西站起來，「他還會要我一定要看著他，會需要鼓勵，蠻可愛的。」邱澤也會不停誇獎兒子。被問到邱澤平時是不是也這樣誇獎老婆，她立刻回答：「一定要的吧」，大方放閃。

許瑋甯相當念舊，學生時期的紙條也都好好保存。（圖／攝影組）

許瑋甯談到想對10年前的自己說什麼，忍不住哽咽。（圖／攝影組）

