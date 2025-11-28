許瑋甯婚宴告白太甜！甜曝邱澤3次讓她心動的瞬間

邱澤(左)、許瑋甯今補辦婚宴。(記者王文麟攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯、邱澤登記結婚4年，育有一子，今(28日)於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場大咖雲集，堪比半個演藝圈都來了，新娘許瑋甯在台上說誓言時，覺得和邱澤在一起的時間過很快，想把握未來的日子，「我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福」，一席話感動全場。

許瑋甯(右)透露邱澤最打動她的瞬間。(記者王文麟攝)

許瑋甯把兩人從「曖昧到脫單」的所有名場面一次全部公開。她說邱澤第一次讓她心動，是發現兩人喜歡一樣的書；第二次，是邱澤把小音響塞口袋，陪她邊聽歌邊走路，雖然走到口袋都沒錢買水，但還是想繼續一起走下去；第三次，就是邱澤直接問：「妳想做我的女朋友嗎？」最擊中她的，是某次她工作結束怕冷，邱澤直接從樓下「燒整桶熱水」跑上跑下替她放滿浴缸。那種細膩、那種照顧，把她心臟整個收編。

許瑋甯向老公告白：「我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福。」(記者王文麟攝)

許瑋甯大讚邱澤把她家人朋友都當成自己的，「你讓我看到肩膀、愛屋及烏」，更說兩人一起做菜、講只有他們懂的語言、牽手到哪都甜，「這些美好的時光，因為你才有意義。」她笑說，跟邱澤在一起時間快得像被快轉，「一轉眼我們已經有了寶寶」，尤其懷孕時邱澤每天都誇她可愛、漂亮，甜度爆表。最後，她向老公告白：「我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福。」

