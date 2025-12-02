許瑋甯婚宴後首發文！曝光會場內溫馨角落 感謝親友：一切都很美好

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》結緣進而擦出火花，兩人於2021年登記結婚，直到上月28日才於台北文華東方酒店補辦婚宴，當晚許多演藝圈好友前來祝福。昨（1）日許瑋甯在社群首度發聲，並曬出婚宴現場的一個小角落。

許瑋甯與邱澤於上月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴。（圖／黃鈺晴攝）

許瑋甯昨晚於IG限時動態上發文分享，婚宴場內的照片，畫面中可以看到場內以白色布幕裝飾為主軸，牆面有鮮花點綴，舞台上則擺放著多個樂譜架及樂器，整體典雅且溫馨。文中她感謝前來參與的親友，「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予與放鬆，為我們的驚喜增添了很多會好好珍惜的回憶。」

許瑋甯婚宴後首發文，感謝親友到來。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

其實許瑋甯與邱澤婚宴後，許多明星好友也紛紛透過社群分享場內的畫面，而小倆口的甜蜜互動也一一曝光。其中夫妻倆的誓詞感動不少人，邱澤開頭以「小朋友」稱呼許瑋甯，隨後細數與許瑋甯間的相處，更表示自從看見對方與家人的相處，「我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。」最後甜蜜告白：「我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」





