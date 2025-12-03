許瑋甯婚宴爆尷尬場面！張軒睿打招呼遭章廣辰無視 與許光漢3人兄弟情再惹議
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
許瑋甯與邱澤日前補辦婚宴，現場眾星雲集，事後場內的花絮接續曝光，氣氛相當歡樂及溫馨。不過如今卻有傳聞指出，當晚張軒睿向章廣辰打招呼時，遭到對方已讀不回，讓兩人與許光漢之間的兄弟情疑似生變的話題，再度受到討論。
根據《鏡週刊》報導，章廣辰在婚禮過程到洗手間，而在離開時正好碰到張軒睿和女友，也就是柯震東的經紀人Jessica走在一起。當時張軒睿主動打招呼，但章廣辰面無表情，疑似不知如何回應便離開。接著，章廣辰在大廳與好友聊天時又遇見了張軒睿，這次章廣辰則選擇快步離開。
其實許光漢、張軒睿和章廣辰2017年因合作電視劇《我的男孩》後成為好友，但近幾年卻爆出張軒睿、許光漢疑似因同行相忌，資源被「超車」而鬧翻。張軒睿今年6月被問及是否有與許光漢聯絡時，也坦言最近比較少，「有一段時間（沒聯絡）了。」至於有沒有關心對方當兵的生活，他則說：「每天看新聞就知道。」而夾在兩人中間的章廣辰雖曾表示三人間沒事，張軒睿、許光漢、章廣辰也未退追彼此的IG，但自2022年後再無合影，加上上述傳聞爆出後，三人關係也再引發外界好奇。
