許瑋甯婚宴甜到爆 王力宏前妻李靚蕾嘆：讓人不得不相信愛情！

李靚蕾出席許瑋甯和邱澤婚宴。(圖／鄧博仁攝、翻攝自jl.leilei IG)

邱澤與許瑋甯28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，邀請多位圈內好友到場見證。王力宏前妻李靚蕾也以好友身分出席，她當天穿著粉紅色低胸深V禮服，氣質優雅，被媒體拍到輕步走入會場的畫面。看見好友幸福的模樣，也讓她忍不住感嘆：「讓人不得不相信愛情呀」。

李靚蕾1日在IG發文，她以「A night filled with laughter and overflowing love」形容當晚的氣氛，就是那種充滿笑聲、滿滿愛意的夜晚。她寫道，原來有一種愛情，是就算一起走過柴米油鹽的日常，對看時眼裡仍能帶著那種熱烈又專注的光。她坦言，在這樣的感情裡，自己彷彿能重新變回小朋友般單純開心，這份幸福讓她特別珍惜。「這份炙熱不是只有在絢爛婚禮的這一天，而是在樸實無華的生活點滴裡，讓人不得不相信愛情呀。」

廣告 廣告

她接著提到，真正的愛往往藏在那些最平常的互動裡：她在鬧，他在笑；她和朋友聚會，他會迫不及待地在附近開車等她，只為確保能安全接她回家。她成為他的家人，而他也努力融入她的生活、愛她所愛的事物。從這些細膩呵護、彼此願意付出與陪伴的日常裡，可以看出雙方對關係的重視。

貼文最後，她向新人深情送上祝福，稱邱澤與許瑋甯為「兩位小朋友」，希望兩人永遠在彼此身旁，都能像小朋友一樣保持純粹快樂。她也把這份祝福送給粉絲，期盼每個人都能找到讓自己重新變得單純幸福的伴侶。從李靚蕾感性的文字中，也能感受到她似乎逐漸走出婚變陰影。

更多中時新聞網報導

《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵

宇宙人開睡衣趴 小玉阿奎當秒睡王