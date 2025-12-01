許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好

許瑋甯與邱澤28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。（鄧博仁攝）

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。

許瑋甯今（1日）在Instagram限時動態貼出一張婚禮內場照，宛如置身歐式宮廷，現場佈置以象牙白、奶油金為主色，天花板垂落大片柔光薄紗與白色花串，彷彿雲朵瀑布般傾瀉而下；舞台中央以大面弧形布幕與精緻花飾堆疊，綻放典雅氣息，地面鋪著暖色花海與散落的燭光，使整個空間瀰漫柔和浪漫氛圍，視覺效果宛如童話場景，賓客宛若踏入一場夢幻盛宴。

許瑋甯夢幻婚禮結束後首發，內容曝光。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

她配文中寫下：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字句間充滿感動，也透露出夫妻倆對每位到場賓客的珍惜與感謝。

在婚禮當天，兩人曾被媒體詢問，洞房花燭夜怎麼過？許瑋甯當時笑答：「我們晚上會跟寶寶過」，並透露婚禮結束後會先翻看今晚拍下的照片，重溫幸福時刻。據悉，婚宴當天席開40桌，超過400名賓客共襄盛舉，許瑋甯與邱澤的人緣極佳，包括演藝圈眾多好友都親自到場祝福。許瑋甯身穿低胸白紗亮相，仙氣十足；邱澤一身紳士禮服，兩人甜蜜對視的瞬間粉紅泡泡滿溢，全場都被閃到睜不開眼。

