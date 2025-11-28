許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光

許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。

許瑋甯、邱澤結婚四年補辦婚宴（圖／夏朵創意行銷）

婚禮前的採訪，許瑋甯就有說到，婚宴上歡迎賓客一同加入「表演」行列，希望親友們都能度過開心的一晚。賓客之一的懷秋，晚間也在社群上傳了一段許瑋甯熱舞的影片，只聽見電影《當男人戀愛時》的主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》音樂一下，許瑋甯隨即興奮起身熱舞。

許瑋甯熱舞，指著老公邱澤玩得不亦樂乎（圖／翻攝自懷秋IG）

許瑋甯開心地隨著音樂扭腰擺臀，當歌詞唱到「你是我 烏暗的心唯一的光」時，還用手指了仍坐在位置上的邱澤，之後再比向自己，邱澤看到妻子玩得如此開心，用手撐著臉、滿眼寵溺地笑，畫面甜蜜指數爆表。

邱澤看著許瑋甯跳舞，笑得寵溺（圖／翻攝自懷秋IG）

許瑋甯、邱澤婚宴約邀請430位賓客，賓客包括：陶晶瑩、陳美鳳、藍心湄、柯震東、李靚蕾、賈永婕、導演程偉豪、金百倫、關穎、蔡詩芸、王陽明⋯等，婚禮風格走簡約純白風。

11月28日正巧也是許瑋甯摯友小鬼黃鴻升的冥誕，許瑋甯透露，這對她而言是一種天意，當時在喬婚禮場地時，剛好就是這天空了下來：「冥冥之中的安排，他應該也有來參與。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

