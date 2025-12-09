許瑋甯婚禮大成功！一票長輩「狂催生第二胎」 笑說：我要先搞定這件事

記者趙浩雲／台北報導​

許瑋甯今（8）日戴著口罩現身表演工作坊《那一年，我們下凡》記者會，並與導演賴聲川、相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，這是她完成婚禮後首次公開露面。她坦言典禮結束後「真的安心一點了」，心情放鬆不少，「現在比較可以專注在一件事情上」。婚禮籌備繁雜，她笑說幸好都有專人協助，「對我來說就是完成一天的事情」，心境明顯平靜。

許瑋甯近日重感冒，透露本來只是腸胃型感冒，但三天前突然發高燒，體溫最高到39度，去看醫生發現得了A型流感，「全部在一起，比較不舒服一點」。目前有吃克流感，但因要顧孩子，藥量不能太重。

她也坦言最怕把病毒帶回家，「我現在都不敢靠近他，都是爸爸負責接觸」。回家也會戴兩層口罩，避免傳染給寶寶。她提到最近朋友的小孩因腸病毒住進加護病房，讓她更提高警覺，「不知道小朋友會接受到什麼刺激，所以真的會擔心」。而婚禮當天許瑋甯與邱澤，帶著寶寶首度在公開場合現身，聊到寶貝當天有沒有哭鬧，許瑋甯說，「他還好，蠻淡定的，也很給我面子」。出門也都表現良好，「以後帶出去應該也都可以」。

談到許多演藝圈長輩，包含陳美鳳、張清芳等人都喊話生第二胎，她笑說美鳳姐等前輩都只是開玩笑，「大家看到小朋友覺得幸福，但沒有真的催」。至於是否準備再生，她表示順其自然，當然也很希望寶寶有個伴，「要看身體狀況，先把《下凡》劇本搞定之後，再來搞定小孩」。

許瑋甯與導演賴聲川、相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出舞台劇《那一年，我們下凡》。（圖／記者趙浩雲攝影）

夥伴們也對許瑋甯讚譽有加，賴聲川導演表示他選角的顧問是「緣分」，緣分開始就會一直持續，這就是因為每一個人的事業都很忙，對我來講我是很開心的，我一定會合作，我希望有很多次機會合作，不要一次性就好了，因為有的影視界的朋友們，他們就是想感受一下舞台上的那種感覺，感受完了他就走，有的是感受完他就變成劇場人，那我們希望瑋甯會變成劇場人。」《那一年，我們下凡》將於12月26 日（五）盛大首演。

