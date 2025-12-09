許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼

記者趙浩雲／台北報導

藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演賴聲川、相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，敬業演出讓人心疼。

而這也是首度演出舞台劇的許瑋甯坦言心情還是很緊張，因為剩下20天就要演出了，對她來說心情其實很焦慮，但是跟賴聲川老師合作，讓她還是會有很安心的感覺。韋以丞也補充，許瑋甯其實昨天都沒有聲音的，是因為今天的記者會努力讓自己能夠在狀態上。

許瑋甯（左）抱病排戲，右為朱德剛。（圖／記者趙浩雲攝影）

經紀人透露，許瑋甯感冒已經一個月了，之前婚禮也是靠吃藥壓下來，許瑋甯也表示這幾天排戲都把口罩戴緊緊，因為很擔心會傳染給大家，沒有工作的時候就是多睡覺，回家之後就不會再多說話。許瑋甯說本來一開始是腸胃型感冒，前天晚上開始發高燒到39度左右，即便吃了維他命還是發起來，去看醫生說得了A型流感，兩個感冒都混在一起，身體現在比較不舒服一點。

許瑋甯雖然因為生病有些疲累，但不減她的美麗。（圖／記者趙浩雲攝影）

許瑋甯坦言，從三天前發燒之後現在都不敢摸寶寶了，現在寶寶都給邱澤跟家人幫忙照顧，回家都會戴兩層口罩，而且現在寶寶很黏媽媽，每天都會等她到家才睡覺，看到她靠近都會討抱抱，還會做出手勢，如果她不抱寶寶就會哭，只好讓老公邱澤抱著，她用頭靠著寶寶的腳，讓兒子還是能觸碰到媽媽。

