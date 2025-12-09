許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼

許瑋甯戴口罩現身排戲。（圖／記者陳怡伶攝）





女星許瑋甯與老公邱澤在上月補辦婚宴，幾乎半個演藝圈名人都到場參與，結束後也馬不停蹄繼續工作。今（9）日表演工作坊舉辦《那一年，我們下凡》看排記者會，她戴著口罩現身，表示已經感冒超過一個月的時間，但仍敬業完成演出。

表演工作坊舉辦《那一年，我們下凡》看排記者會。（圖／記者陳怡伶攝）

《那一年，我們下凡》今天舉辦看排記者會，導演賴聲川攜手演員許瑋甯、朱德剛、宋少卿、韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤出席，暢談排演過程中的趣事。

許瑋甯今天戴著口罩，排練時聲音沙啞，看得出來有點虛弱。對此，她坦言已經生病一個月，只是前2天突然開始發燒燒到39度，醫生說症狀是A流轉成腸胃型感冒，幾乎全部症狀都有，但是上台講話時腎上腺素會爆發，只是準備過程比較不舒服。

許瑋甯雖然生病，但仍敬業完成演出。（圖／記者陳怡伶攝）

許瑋甯表示，由於現在還需要照顧寶寶，所以醫生也會將藥物的劑量調低一點，好的速度也比較緩慢。她透露現在回家都要戴2層口罩，就擔心傳染給兒子，尤其現在又正值對方最想討抱抱的時候，因此看了十分心疼，讓她直言生病不辛苦，難受的是沒辦法靠近兒子。



