許瑋甯婚禮後首度放閃告白 1關鍵字疑聲援「柯震東黑衣爭議」

邱澤(左)、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚宴。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤結婚4年，目前已育有5個月大的兒子Ian，上月28日在台北文華東方酒店補辦婚禮，邀請400多位賓客，現場湧入上百位媒體，堪稱三金典禮等級的排場，加上2人在婚禮上誓詞感人，引發討論熱浪。許瑋甯昨晚於IG上表示，「一切都很美好」，是婚禮後首度發聲，讓外界再度感受到他們夫婦倆的甜蜜。

她PO出一張婚禮場內的照片，精緻的佈置，就為了讓賓客有場盛宴，並寫下：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」

然而她提到當天所有人的用心打扮、滿懷誠意的參與，也讓人想到婚宴當天柯震東選擇一身黑色服裝，遭網友在社群直言不諱批評：「喜事還穿黑。蠢貨。」面對這樣的攻擊留言，柯震東高回應：「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的 Dress code 要求嗎？蠢貨。」而許瑋甯的「謝謝大家的精心打扮」似乎就在呼應柯震東是按照Dress code 要求。

