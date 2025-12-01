許瑋甯婚禮後51字感動發聲 與邱澤交纏擁吻畫面曝光！網閃瞎：重新相信愛情
邱澤與許瑋甯11月28日舉辦浪漫世紀婚禮，現場大咖雲集，也因此話題不斷，兩人放閃畫面更是讓全網都看瞎。婚禮過後，許瑋甯1日晚間也在限時動態上吐露感動心情。
許瑋甯發文：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」並放上一張婚禮現場佈置的照片。
邱澤寵溺看著許瑋甯！李靚蕾：不得不相信愛情
王力宏前妻李靚蕾出席婚禮也受到矚目，她在社群上分享花絮，可見許瑋甯與邱澤換下禮服後，都身穿白色服裝，似乎是與朋友們繼續在After Party狂歡，許瑋甯圍繞著邱澤扭腰擺臀跳舞，邱澤則露出寵溺表情看著，最後一把將老婆抱在懷裡擁吻，兩人交纏畫面讓網友直呼：「畫面太美。」、「好有愛。」、「重新相信愛情了。」
李靚蕾也發文形容：「原來有一種愛情，是經過了柴米油鹽以後，還是會用炙熱的眼神看著彼此，慶幸自己在這段感情裡，能變回像小朋友一樣的開心幸福。因為這份炙熱不是只有在絢爛婚禮的這一天，而是在樸實無華的生活點滴裡，讓人不得不相信愛情呀。」
