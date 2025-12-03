許瑋甯婚禮抽捧花超激動 邱澤「護妻舉動曝」：怕老婆被抽走

許瑋甯婚禮抽捧花超激動，邱澤全程護妻舉動曝光。（圖／鄧博仁攝、IG@tiffanypan.artist）

邱澤、許瑋甯結婚4年終於在11月28日補辦婚宴，邀請許多演藝圈好友一起同歡，婚禮甜蜜畫面也在社群上引發熱烈討論。而女星潘奕如日前分享一段影片，是婚宴上抽捧花的橋段，其中夫妻倆的小舉動再次引起網友熱議。

潘奕如2日在社群公開婚禮抽捧花的片段，只見許瑋甯雙手抓著捧花，周圍圍繞多位親友並緊拉捧花上的緞帶，由於大家都很賣力拉緞帶，許瑋甯一度無法站穩，還頻頻被往前拉，於是邱澤站在許瑋甯後方，且緊緊抱住許瑋甯的腰，彷彿害怕老婆被「抽走」一樣，畫面十分逗趣又充滿幸福氛圍。

隨後潘奕如笑說：「這20秒影片我回放到笑不停，亮點真的太多了」，包含新娘激動度200％的表情超Q、邱澤護妻模式全開、眾人拉緞帶比搶演唱會門票還瘋狂，還有捧花得主出爐時，許瑋甯與邱澤瞬間露出相同的驚喜表情，忍不住驚嘆：「幸福果然會傳染，也能被傳遞！看到這一幕，心也被愛填滿。」

影片曝光後，大批網友紛紛留言回覆，「真的笑到不行，這應該是我看過搶捧花以來最失控的，這對新人表情真的完全不輸要搶捧花的人」、「看起來真的很像在抽新娘子」、「好激動的大家」、「真的是兩個小孩帶著大家一起玩」、「看邱澤的動作就感覺他真的很愛老婆」。至於抽中捧花的人是誰，潘奕如表示是許瑋甯的一位男性友人，所以新娘、新郎才會如此激動。

