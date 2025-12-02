許瑋甯婚禮搶捧花畫面曝光！邱澤1舉動超貼心 被笑虧：像怕老婆被抽走

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

許瑋甯與邱澤上月28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，這幾日有許多參加婚宴的明星好友們紛紛分享婚禮當天的心得與畫面。其中演員潘奕如今（2）日就在臉書上公開許瑋甯婚宴上抽捧花環節的影片，標題直接寫下：「瘋搶捧花，全場失控！」而邱澤當時貼心護妻的舉動還被笑虧：「彷彿怕老婆被抽走。」

從潘奕如分享的影片中，可見新娘許瑋甯站在中間拿著綁有多條緞帶的捧花，眾人則紛紛用力拉著緞帶，希望可以抽到夫妻倆的「真愛捧花」，而隨著捧花上的緞帶一一被扯掉，得主即將出爐，現場歡呼聲越來越大，許瑋甯同樣也非常激動，表情相當可愛，潘奕如形容，「賓客尖叫到變鴨子音，興奮破表。」且眾人拉緞帶的模樣比搶演唱會門票還要瘋狂。當得主揭曉的那一刻，許瑋甯與邱澤露出了同款驚喜表情，十分有默契，現場氣氛歡樂且溫馨，讓潘奕如感動直呼：「幸福果然會傳染，也能被傳遞！看到這一幕，心也被愛填滿。」

當得主揭曉的那一刻，許瑋甯與邱澤露出了同款驚喜表情。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

此外，潘奕如也發現過程中的一個小細節，當大家用力拉扯捧花上的緞帶時，站在許瑋甯身後的邱澤全程護著老婆的腰，還隨時查看前方的情況，讓她見狀忍不住笑說：「邱澤護妻模式全開，大家抽老婆手中的緞帶，他拉著老婆彷彿怕老婆被抽走。」潘奕如坦言，這短短20秒影自己回放看到笑不停，「亮點真的太多了！」





