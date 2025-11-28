許瑋甯婚禮誓詞曝光 邱澤哽咽約定「下輩子也要在一起」：我愛妳，至死不渝

許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，婚宴上，兩人互訴誓詞，親暱地稱呼對方為「小朋友」，哭得淚流滿面。許瑋甯提到，「我很愛你，想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福。」邱澤更是許諾，不管是這一世還是下輩子，都能一直在一起：「我愛妳，至死不渝。」

許瑋甯、邱澤緊牽彼此的手（圖／小娛樂）

許瑋甯誓詞中，回憶起被邱澤打動的四個瞬間。第一次，是兩人擁有好多一樣的書；第二次，是邱澤把小音響放在口袋裡，兩人聽著歌，走了好久的路，「走到我們渴了要買水時，發現彼此口袋都沒有錢，但我們還是決定繼續走下去。」

廣告 廣告

第三次，是邱澤直接問：「妳想做我的女朋友嗎？」第四次，許瑋甯稱作是終極的動心：「有一次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了一整個熱水，跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。」

許瑋甯、邱澤交換誓詞（圖／翻攝自丁寧IG）

許瑋寧感動地說，「我喜歡和你相處的時光，喜歡不管到哪你都牽著我的手，我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿著麥克風唱歌，都很開心認真在捧的場，喜歡彼此聊天的時光，喜歡彼此煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光，因為你才有意義。」

兩人在一起的時候，時光總是過得特別快，一轉眼，兩人已經有了寶寶，「我喜歡你在我懷孕時每天都稱讚我可愛、漂亮那麼貼心，我想好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當做自己的家人，常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。」

邱澤在誓詞中，同樣細數相處點滴，有時是看著電影哭到眼睛腫起來，有時是為了某件事笑到肚子痛，「一起看世界每個風景，一起理解未知的事物，每分每秒我都覺得很幸福。」

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞動人（圖／翻攝自丁寧IG）

小時候的邱澤常常搬家，從打排球住校，到成為演員開始工作，劇組去哪，他就去哪，日子一直是這樣過的，「直到遇見妳，看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家，寶寶來到這世界，我希望他像妳，希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。」

邱澤最後感性說，婚姻是承諾，是陪伴，「我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強後盾，在妳最需要時成為依靠，我愛妳，至死不渝。」

邱澤、許瑋甯婚禮（圖／翻攝自丁寧IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光

許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了

許瑋甯、邱澤登記結婚「連證件都忘記帶」 證婚人藍心湄包鉅額紅包