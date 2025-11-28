許瑋甯婚禮逢小鬼冥誕！感性曝選場地巧合「命運之中的安排」
藝人邱澤與許瑋甯28日在台北文華東方酒店舉行婚禮，包括陳美鳳、藍心湄、陶晶瑩、賈永婕、關穎、柯震東、王陽明與蔡詩芸夫妻檔等演藝圈內的好友都到場支持，現場眾星雲集。巧合的是，適逢已故好友黃鴻升（小鬼）的42歲冥誕，許瑋甯感性表示：「對我來說這是緣分與天意，當挑場地的時候剛好就是這個時間有空檔，像是命運之中的安排，所以我很開心，代表他有來參與。」
此外，許瑋甯分享婚戒由邱澤親自設計，戒指上刻有兩人英文名字的簡寫，風格簡約卻充滿心意。邱澤則笑稱：「因為它（戒指）的面積比較窄。」
至於婚禮後是否會立即去度蜜月？許瑋甯坦言尚未確定。她提到，有人建議婚禮後應該立刻去度蜜月，但夫妻倆之後都各自要投入工作中，可能會延後計畫。不過，無論何時出發，他們都表示一定會帶上寶貝兒子，直呼「捨不得離開他」。
