許瑋甯嫁邱澤婚禮3天後首發聲 曬浪漫一角「一切都很美好」

女星許瑋甯與邱澤11月28日舉辦浪漫世紀婚禮，現場明星雲集，兩人放閃畫面持續引發話題。婚禮過後，許瑋甯今晚也於限時動態吐露心情，並放上一張婚禮現場布置的照片。

許瑋甯與邱澤2021年宣布結婚，今年8月平安生下兒子Ian，小倆口11月28日於台北文華東方酒店舉辦婚禮，邀請許多藝人朋友共襄盛舉，現場眾星雲集，到場賓客陣容宛如三金頒獎典禮。

許瑋甯在婚禮結束3天之後，今（12月1日）於Instagram限時動態分享，「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予與放鬆，為我們的驚喜增添了很多會好好珍惜的回憶」。

許瑋甯在婚後3天分享自己的感動之情。（翻攝自Instagram@anno8o7）

許瑋甯的字字句句闡述她的感動之情，她也附上一張婚禮內場的照片，只見白色布幕垂落、全白的舞台上用鮮花點綴，新人的座位則布置得相當浪漫，背景並無任何1人，顯然是在婚禮開始前的場景。

