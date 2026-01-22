許瑋甯宣布創業「升格公司老闆」 楊祐寧變三寶爸曝心願：想帶孩子野營

記者趙浩雲／台北報導

隨著 2026 年農曆新年即將到來，運動鞋品牌 New Balance 以馬年為靈感，邀請楊祐寧與許瑋甯拍攝形象照。去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙：做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

許瑋甯連續兩年分別以《她和她的她》、《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集事后之後，2025 年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧；因此，如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。許瑋甯透露，「散步」是她重新整理自己的方式「就像是一個好運小儀式，讓我在忙碌生活中重新找回節奏，用輕盈卻踏實的步伐，從容走進屬於自己的好運時刻。」

廣告 廣告

楊祐寧分享新年願望。（圖／New Balance提供）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到 2026 年的「好事成雙」新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

無論是楊祐寧以率性之姿展現穩健踏實的生活步調，或是許瑋甯以自在節奏在多重角色間轉換，品牌皆以舒適腳感與設計細節，陪伴他們在新年每個生活片刻中持續前進，為新年穿搭帶來溫度與風格兼具的潮流新意，讓好運隨行每一步。

更多三立新聞網報導

Fumi阿姨「上女廁遭投訴」喊歧視！網氣喊翻車 他不忍發文5點回嗆

獨家／《戲說》女歌手控遭性騷「一路從背往下摸」 身心崩潰求助精神科

獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」

獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了

