許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友

記者趙浩雲／台北報導

邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。

新娘許瑋甯在婚宴上說出誓言時坦言，和邱澤在一起的日子「快得讓人捨不得眨眼」，也更讓她珍惜未來的每一步。她深情表示：「我很愛你，希望往後的每一天，只要跟你在一起，都能像小孩子一樣單純、快樂又幸福。」真摯的話語讓現場親友都紅了眼眶。

在分享兩人的心動瞬間時，許瑋甯乾脆把「從曖昧到確定關係」的所有關鍵場面一次說個清楚。第一次心動，是發現兩人喜歡同一本書；第二次，是邱澤把小音響塞在口袋，陪她一邊走路一邊聽歌，儘管走到口袋都空了、連買水的錢都沒有，卻還是不想停下來。第三次，就是邱澤主動問她：「妳願不願意當我的女朋友？」讓她又驚又暖。最打進她心裡的，是某次她工作回家冷到發抖，邱澤二話不說，從樓下提著燒好的熱水、跑上跑下把浴缸放滿。那份細心照顧，讓她完全淪陷。

許瑋甯、邱澤舉辦世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

許瑋甯也甜蜜形容，邱澤對待她的家人、朋友「就像對自己家人一樣」，讓她看到他可靠的肩膀、也讓她懂得什麼叫真正的愛屋及烏。兩人一起做菜、講只有對方懂的小語言、牽手去哪都像在談戀愛，「這些時光因為你才變得有意義。」她也笑說，兩人交往的速度快得像被按了快轉鍵，「一轉眼我們已經有了寶寶」，懷孕期間邱澤每天都誇她漂亮、可愛，甜度高得讓她招架不住。最後，她再次對老公喊話：「我很愛你，只要跟你在一起，我都能像小孩子一樣幸福。」

