許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光

41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。





許瑋甯（上圖）日前出席林心如的生日趴。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

近日許瑋甯參加林心如的生日派對，林心如把慶生派對搬進了《華燈初上》的時光隧道，身為好友的許瑋甯看到神還原的「光」酒店場景，也俏皮地發文表示：「終於來沾『光』了」。許瑋甯也在限動中曬出自己的美照，畫面中可見，她穿著一件棕白相間的直條紋長袖襯衫。她採用了非常大膽的穿法，全件襯衫僅扣住上方兩顆鈕扣，下半部完全敞開，巧妙地展現出纖細的小蠻腰與腹部線條。下身則搭配一條淺藍色的高腰直筒牛仔褲，整體造型俐落且具鬆弛感。即便已為人母，許瑋甯仍維持著令人驚豔的模特兒身材。

許瑋甯（右1）襯衫只扣2顆扣子，纖細螞蟻腰現形。（圖／翻攝自謝佳見IG）

事實上，許瑋甯與邱澤在 2025 年 8 月喜迎愛子「Ian」，邁入人生新階段，當時邱澤也透過經紀人向外界分享這份低調且溫馨的喜悅。令人驚豔的是，許瑋甯產後復出速度極快，僅一個月就以纖細的身材拍攝品牌大片，震驚網友。而在隨後的婚宴中，繼承父母神基因的兒子首度露面，成為全場焦點。

許瑋甯產後身材恢復神速，讓網友讚嘆不已。（圖／翻攝自許瑋甯IG）









