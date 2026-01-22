許瑋甯從容迎接新身分 曝年度課題

許瑋甯新年課題是兼顧多個身分。（圖／New Balance）

2026 年農曆新年即將到來，楊祐寧與許瑋甯搶先穿上New Balance新春限定配色，揭開馬年的好運開局。去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙，做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

許瑋甯去年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧。如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。

廣告 廣告

楊祐寧今年想帶著孩子挑戰野營。（圖／New Balance）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到 2026 年的「好事成雙」新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言

網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇

詹能傑脫面罩救人殉職！義消急和他共用面罩 缺氧趴地爬出火場