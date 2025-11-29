許瑋甯感人誓詞曝動心4瞬間 邱澤哽咽喊：牽著妳到化成灰燼
【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯昨晚（28日）舉辦世紀婚禮，請了438位嘉賓共襄盛舉，在婚宴中，他們對彼此說著誓詞，邱澤講到哽咽，喊著眼前的老婆「小朋友」，感性地表白：「我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼。」許瑋甯則分享被對方打動的4個瞬間，而決定攜手到老。
邱澤（右）、許瑋甯誓詞說得動人。（圖／翻攝 rygram913 IG）
邱澤和許瑋甯互稱「小朋友」，能在愛人面前毫無保留地做自己，「一起看著某部電影，哭到眼睛腫起來，為某件事笑到肚子很痛，一起看世界每個風景，一起理解未知的事物，每分每秒我都覺得很幸福」。
提到兒時搬很多次家，尤其當排球員那段日子，他說：「打排球進球隊住校當演員開始工作，劇組去哪我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見妳，看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。」
登記結婚的4年裡，小寶寶Ian就這樣來到這世界，升格爸爸後，邱澤說：「我希望他像妳，希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手，直到世界盡頭、直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強後盾，在妳最需要時成為依靠，我愛妳，至死不渝。」
邱澤（右）對著許瑋甯說：「我愛妳，至死不渝。」（圖／翻攝丁寧IG）
偏悶騷型的邱澤，鮮少會在大眾面前展現這樣的樣貌，用心的誓詞感動不少現場來賓，許瑋甯則分享被對方打動的4個瞬間，「第一次是我們擁有好多一樣的書；第二次是你把小音響放口袋裡，我們邊聽歌，邊走好久的路，走到渴了要買水時，發現彼此口袋都沒有錢，但我們還是決定繼續走下去；第三次是你直接問我說，『妳想做我的女朋友嗎』？」
最終極的動心時刻，許瑋甯有次工作結束，邱澤因為擔心她冷，「特地熱了熱水跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖」。在新娘眼裡，新郎總把她的家人、朋友的事都當做自己的事，「你讓我看到肩膀、愛屋及烏，我喜歡和你相處的時光，喜歡不管到哪，你都牽著我的手；我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿著麥克風唱歌，都很開心認真在捧的場，喜歡彼此聊天的時光，喜歡彼此煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光，因為你才有意義。」
許瑋甯最後提到，在一起的時間過得很快，一轉眼兒子就來了，邱澤給的愛依舊滿滿，總會稱讚還是孕婦的老婆「可愛、漂亮」。她說：「我想好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當做自己的家人，常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福。」
許瑋甯（右）和邱澤抱著兒子見客。（圖／翻攝湯志偉IG）
