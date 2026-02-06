許瑋甯憶舊情 被問楊丞琳求私聊

許瑋甯6日現身新書《寫進時間的故事》發表會，這本書集結10年來的心情與成長軌跡，念舊的她，連學生時代傳的紙條都還留著，裡面是否有楊丞琳內容？她略帶尷尬表示：「私底下再聊，不要變成標題。」她和楊丞琳、黃鴻升（小鬼）等人皆是華岡同學組成「華岡五人幫」，不過她嫁給楊丞琳舊愛邱澤後，這段閨蜜情似乎已經回不去了。

許瑋甯一直都有寫日記習慣，小時日記常被媽媽和奶奶輪流偷看，曾想要寫一本「給家人看的日記」，但沒幾天就放棄，因為要花心力編一篇假故事。她這次因為寫書，重新梳理過往心境，才發現不開心的事永遠就那幾樣，在意的事也一直反覆出現。被問最想對10年前自己說什麼，她忍不住眼眶泛淚，一度哽咽說不出話：「想告訴自己，關於愛再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」

對於出書把自己心情攤在陽光下，她害羞覺得「很透明」，也坦言書中沒有寫到老公邱澤。去年升格新手媽媽的她，生活重心陪伴7個月大兒子Ian的成長，現在兒子已經會扶著東西站起來，「每一次站起來都會轉頭看我，我會說『好棒喔』，他就會很開心。」她每天會帶他去公園散步，希望兒子多接觸不同環境，老公邱澤會負責陪玩。

許瑋甯除了經營自己的演藝事業，她更斜槓成立經紀公司，現在旗下有3位女藝人，她強調不以老闆自居，希望成為一起打拚、成長的夥伴。