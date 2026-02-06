許瑋甯憶逝世親人哽咽吐「想再多做一點」 被問楊丞琳尬回：這個私下聊

藝人許瑋甯近期推出個人首部隨筆作品《寫進時間的故事》，書中記錄了10多年來的私密日記，她6日現身台北國際書展舉辦簽書會，被問到如果能搭上時光機回到十多年前，最想對當時的自己說什麼？許瑋甯一度哽咽說不出話，坦言最想告訴自己「再多做一點」。

藝人許瑋甯近期推出個人首部隨筆作品《寫進時間的故事》。（圖／翻攝FB 聯經出版）

許瑋甯受訪時坦言，這幾年外公與阿姨相繼離世，對她們家來說是很大的傷口，「到現在好像都還沒有癒合。」她說，自己是個「很不喜歡後悔」的人，所以不論什麼事，在每個當下她都會做到最好最滿，「就是那種不到黃河心不死的那種人。」

廣告 廣告

尤其在對於家人的愛這件事上，時常會讓許瑋甯反覆思考，擔心自己做得不夠多，「回到十年前還是希望自己可以付出再多一點，即便當下我覺得已經做得很多了，但總是擔心說，自己的角度去愛別人，跟別人要的愛是有落差的。」坦言常在午夜夢迴的時候會想著，自己對於家人的愛是不是太主觀了。

這幾年歷經了結婚生子，許瑋甯感性說，雖然現在生活已經很滿足，但面對親人離世的遺憾，「有時會想，如果不在的家人能看到現在這一切的幸福跟圓滿美滿，是不是會更好？」

許瑋甯談起逝世親人忍不住哽咽。（圖／記者 伍映澄 攝）

許瑋甯透露，新書內容是將過去十多年來的日記整理成冊，而她從小學、國中時期開始，除了養成寫日記的習慣外，就連和同學們在課堂上傳的紙條也都還留著，「我有一本很厚的，全部都是紙條，會分門別類的把它們留起來。」至於紙條回憶有沒有過往的好友楊丞琳？她停頓一下後尷尬笑回：「這個私底下聊，不要成為標題。」

當被問起寶貝兒子成長近況時，許瑋甯洋溢幸福笑容分享，兒子最近開始學會扶著東西站起來，「他只要站起來都會轉頭看我，蠻可愛的！」她也會給予兒子滿滿鼓勵。平時也會帶著兒子去公園散步，「只要走到草地上或是安全的地方，我都會把他襪子脫掉，讓他在草地上感受一下。」

延伸閱讀

民視《豆腐媽媽》替身墜地重傷！劇組道歉4點聲明曝光

民視遭網友抓包疑「造假亂掰事發經過」！替身墜落畫面曝光狠打臉

民視《豆腐媽媽》替身墜樓病危！家屬控沒保險 網炸鍋：真的太扯了