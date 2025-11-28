許瑋甯懷孕期間「邱澤每天誇漂亮可愛」 結婚4年老公寵妻舉動全說了

記者趙浩雲／台北報導

邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，把「從曖昧到確定關係」的所有關鍵場面一次說個清楚，邱澤在她懷孕的時候，每天都誇老婆漂亮可愛，寵妻沒有極限，讓外界一虧這對神仙眷侶私下的相處。

在分享兩人的心動瞬間時，許瑋甯提到，第一次心動，是發現兩人喜歡同一本書；第二次，是邱澤把小音響塞在口袋，陪她一邊走路一邊聽歌，儘管走到口袋都空了、連買水的錢都沒有，卻還是不想停下來。第三次，就是邱澤主動問她：「妳願不願意當我的女朋友？」讓她又驚又暖。最打進她心裡的，是某次她工作回家冷到發抖，邱澤二話不說，從樓下提著燒好的熱水、跑上跑下把浴缸放滿。那份細心照顧，讓她完全淪陷。

廣告 廣告

許瑋甯、邱澤、余文樂（圖／翻攝自邱澤IG）

許瑋甯也甜蜜形容，邱澤對待她的家人、朋友「就像對自己家人一樣」，讓她看到他可靠的肩膀、也讓她懂得什麼叫真正的愛屋及烏。兩人一起做菜、講只有對方懂的小語言、牽手去哪都像在談戀愛，「這些時光因為你才變得有意義。」

她在5月時候傳出懷孕，7月平安生下兒子，她提到這段經歷也笑說，兩人交往的速度快得像被按了快轉鍵，「一轉眼我們已經有了寶寶」，懷孕期間邱澤每天都誇她漂亮、可愛，甜度高得讓她招架不住。最後她再次對老公喊話：「我很愛你，只要跟你在一起，我都能像小孩子一樣幸福。」

更多三立新聞網報導

邱澤「緋聞女友」現身婚禮！大讚許瑋甯「家教很好」 霸氣登場再掀高潮

關穎大爆邱澤「划酒拳超強」與許瑋甯是鄰居 賈永婕讚：太養眼的一對

邱澤、許瑋甯兩個阿呆！藍心湄爆料「登記結婚證件都沒帶」鉅額紅包曝

許瑋甯、邱澤大婚「半個演藝圈都來了」 今晚最大遺珠是他！賠罪內容曝

