許瑋甯披絕美婚紗現身！「低胸設計炸出好身材」 婚戒邱澤設計曝巧思

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北東方文華東方酒店舉行世紀婚禮，據悉出席賓客眾星雲集，包含陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、張清芳、柯震東、王陽明、蔡詩芸、賈永婕等人都會出席，賓客總共約430多人，許瑋甯身穿絕美婚紗現身，兩人甜蜜透露婚戒是由邱澤設計。

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北舉行婚宴。（圖／記者吳雨婕攝）

婚戒是由邱澤設計，邱澤表示因為許瑋寧的戒指比較窄，所以是以兩人名字的英文簡寫組成，許瑋甯提到戒指簡單優雅有心意，而心意的份量很重要。夫妻倆分享，他們在第一次試婚紗時，許瑋甯穿好禮服拉開簾子，兩個人都笑場，「很像演過的偶像劇橋段，就會有鏡頭登登登。」兩人甜蜜笑回：「這也是我們的默契。」濃情蜜意藏不住。

許瑋甯披超美婚紗現身。（圖／記者吳雨婕攝）

談到在籌備婚禮時，兩人有沒有發生爭執，邱澤、許瑋寧異口同聲表示：「沒有吧！」而婚宴上排位置是一門學問，兩人透露賓客邀請到排位置，夫妻倆有把時間好好空下來，並且好好規劃，「最主要希望賓客盡歡、可以開心，希望能夠達到這個目標。」至於婚宴現場臨時有人要唱歌、跳舞，他們有都不設限，因為都準備好了。

